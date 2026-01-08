Omicidio Stefano Daveti Cadono le aggravanti Discussione a febbraio

Nel caso dell’omicidio di Stefano Daveti, le aggravanti sono state revocate, aprendo nuovi scenari nel procedimento giudiziario. L’episodio, avvenuto a giugno 2024 a Morsiano di Villa Minozzo, coinvolgeva un professore di storia dell’arte originario di Spezia. La discussione in aula è prevista per febbraio, mentre le indagini continuano a chiarire i dettagli di una vicenda che ha segnato la comunità locale.

Un nuovo colpo di scena nell'omicidio di Stefano Daveti, il professore di storia dell'arte spezzino morto nel giugno 2024 dopo aver subìto un'aggressione all'interno della sua abitazione a Morsiano di Villa Minozzo nell'Appennino reggiano dove si era trasferito da alcuni anni. Per l'omicidio è imputato Cristian Chesi, 49 anni, vicino di casa dell'artista spezzino. Il nuovo giudice dell'udienza preliminare Luca Ramponi ha dunque escluso le due aggravanti contestate. Ovvero i futili motivi e la minorata difesa (Daveti venne trovato nudo nella sua camera da letto) consentendo così al legale di Cristian Chesi di chiedere di essere ammesso al processo con rito abbreviato.

