Omicidio di Taleggio ucciso in casa e trasportato per 19 ore in furgone

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno arrestato un artigiano tunisino di Verdellino in relazione all’omicidio di un uomo egiziano a Taleggio. La vittima è stata trovata uccisa in casa e trasportata per circa 19 ore in un furgone prima del rilievo. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche e motivazioni dell’accaduto.

LA SVOLTA. Per l'omicidio dell'egiziano trovato a Taleggio fermato dai carabinieri un artigiano tunisino di Verdellino. Tra i due rapporti di lavoro. Il delitto domenica mattina: il furgone Renault ripreso da varie telecamere lungo 40 km. Una piccola casa nel cuore di Verdellino, stretta in una «campata» tipica dei vecchi edifici dei nostri centri storici, all'ombra del campanile e a poche decine di metri dalla piazza con la chiesa e i ...

