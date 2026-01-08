Omicidio di Aurora Livoli | il colpevole ha confessato

Giovedì mattina, presso il carcere di San Vittore, Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57enne peruviano, ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli. L’interrogatorio è stato condotto dai pm Antonio Pansa e Letizia Mannella. La notizia rappresenta un passo importante nell’indagine e chiarisce le circostanze dell’accaduto. Per ulteriori aggiornamenti, consultate le fonti ufficiali e le notizie di approfondimento.

Giovedì mattina, nel carcere di San Vittore, il 57enne peruviano Emilio Gabriel Valdez Velazco è stato interrogato dai pm Antonio Pansa e Letizia Mannella. Durante l'audizione, l'uomo ha confessato l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne di Monte San Biagio trovata strangolata a Milano nella notte tra il 29 e il 30 novembre. Oltre al delitto, l'indagato ha anche confermato gli abusi sessuali sulla ragazza. "Avvenuto senza che se ne rendesse conto": la versione resa ai magistrati. Secondo quanto riferito dall'indagato nel corso dell'interrogatorio, l'omicidio sarebbe avvenuto "senza che se ne rendesse conto".

Aurora Livoli, l'assassino Valdez Velazco ha confessato: «Ho abusato di lei, ma non mi sono accorto che fosse morta» - L'uomo, interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega ... ilmessaggero.it

Omicidio di Aurora Livoli, davanti al giudice Velazco confessa anche gli abusi - Finito nel carcere di San Vittore l'interrogatorio dell'uomo di 57 anni arrestato per la morte della 19enne, trovata nel cortile di un condominio alla periferia di Milano ... rainews.it

L’uomo indagato per l’omicidio di Aurora Livoli ha confessato di averla uccisa x.com

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l'omicidio di Aurora Livoli. L'uomo, interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega Letizia Mannella, ha anche ammesso di aver abusato della diciannovenne. - facebook.com facebook

