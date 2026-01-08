Omicidio di Aurora Livoli a Milano confessa Emilio Gabriel Valdez Velazco | Pensavo si fosse assopita

A Milano, Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli, affermando di non essersi reso conto di averla uccisa e di averla creduta addormentata. Il 57enne ha riferito di averla vegliata pensando fosse semplicemente assopita. Questa confessione si inserisce nel contesto delle indagini sulla tragica morte della giovane, suscitando attenzione e approfondimenti sulle dinamiche dell’accaduto.

Il 57enne ha riferito di non essersi reso conto di aver ucciso la 19enne e di averla vegliata «pensando si fosse assopita».

