Omicidio Aurora Livoli peruviano Emilio Velazco confessa stupro e omicidio della 19enne | Ho vegliato su di lei pensavo fosse assopita

Il peruviano Emilio Velazco ha confessato di aver ucciso e stuprato Aurora Livoli, 19 anni, affermando di averla vegliata e creduto fosse assopita. L'autopsia ha rilevato che la giovane è morta per strangolamento, a seguito di tentativi di resistenza. La vicenda ha scosso la comunità, portando alla luce i dettagli di un tragico episodio di violenza.

La giovane, secondo esito dell'autopsia, sarebbe morta strangolata dopo tentativi di divincolarsi dall'aggressore e violentatore. Valdez Velazco aveva numerosi precedenti per violenze sessuale, l'ultimo risalente a giugno 2025 quando stuprò una 19enne peruviana in un appartamento di Cologno Monzese.

