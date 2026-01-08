Omicidio Ambrosio | il peso delle parole e il tempo del processo

L’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno di Brescia, è al centro dell’attenzione in vista dell’udienza di convalida del fermo di Marin Jelenic, cittadino croato di 36 anni. La Procura di Bologna ha formulato accuse di omicidio aggravato, evidenziando l’importanza delle parole e dei tempi processuali. Questo caso solleva questioni sui temi della giustizia e della responsabilità, con un procedimento che si svolge nel rispetto delle procedure e dei diritti di tutte le parti coinvolte

In vista dell'udienza di convalida del fermo che si terrà a Brescia, la Procura della Repubbl ica di Bologna contesta a Marin Jelenic, cittadino croato di 36 anni, il delitto di omicidio aggravato per la morte del capotreno Alessandro Ambrosio. Le aggravanti ipotizzate dal pubblico ministero Michele Martorelli sono due: l'aver agito per motivi abietti e l'aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze di una stazione ferroviaria. L'importanza delle parole. È importante a questo punto, analizzare le singole parole perché, soprattutto in questo contesto hanno un'importanza fondamentale.

