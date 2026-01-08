Kate Winslet ha fornito un aggiornamento sul possibile avvio delle riprese di Easttown 2. La serie, creata da Brad Ingelsby e interpretata da Winslet nel ruolo di Mare, attira l'interesse dei fan in attesa di nuove informazioni ufficiali. L'attrice ha condiviso dettagli sulle tempistiche previste, offrendo un’anticipazione sulle prossime fasi di produzione. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali riguardo al ritorno di questa serie televisiva.

L'attrice ha regalato un aggiornamento relativo al ritorno sugli schermi della serie creata da Brad Ingelsby in cui ha il ruolo di Mare. I fan di Kate Winslet stanno attendendo da tempo la stagione 2 di Omicidio a Easttown e, in una nuova intervista, l'attrice ha ora regalato un aggiornamento sulla produzione. Brad Ingelsby ha creato il progetto per il piccolo schermo e i primi sette episodi hanno ottenuto un'incredibile accoglienza da parte della critica e del pubblico nel 2021. L'aggiornamento sulla possibile stagione 2 HBO aveva immediatamente espresso il proprio interesse nei confronti della continuazione della storia della detective che deve risolvere casi mentre fa i conti con i traumi legati al proprio passato e le difficoltà in famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Omicidio a Easttown 2: Kate Winslet svela quando potrebbero iniziare le riprese

