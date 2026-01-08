Ombre nel tramonto
Le ombre nel tramonto, catturate nelle campagne di Aradeo da Vittorio Piano, offrono uno scorcio suggestivo e naturale del paesaggio locale. Questa rubrica proposta da LeccePrima intende condividere immagini e storie che riflettono la bellezza autentica del territorio, valorizzando momenti di quiete e delicatezza quotidiana. Un’occasione per osservare con attenzione ciò che ci circonda e apprezzare la semplicità delle nostre campagne.
. Foto scattata nelle campagne di Aradeo da Vittorio Piano.Lo scatto integrale.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
