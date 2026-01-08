Ombre nel tramonto

Le ombre nel tramonto, catturate nelle campagne di Aradeo da Vittorio Piano, offrono uno scorcio suggestivo e naturale del paesaggio locale. Questa rubrica proposta da LeccePrima intende condividere immagini e storie che riflettono la bellezza autentica del territorio, valorizzando momenti di quiete e delicatezza quotidiana. Un’occasione per osservare con attenzione ciò che ci circonda e apprezzare la semplicità delle nostre campagne.

