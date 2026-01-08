Oltre 6 milioni di euro alle aziende vinicole piemontesi per la ristrutturazione dei vigneti

Sono stati stanziati 6,2 milioni di euro destinati alla ristrutturazione dei vigneti in Piemonte. Il contributo, rivolto a 377 viticultori di sei province, tra cui Novara, mira a sostenere il settore vitivinicolo regionale. Il bando, promosso dall’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, si inserisce nell’obiettivo di migliorare la qualità e la sostenibilità delle produzioni locali.

Sono in arrivo 6,2 milioni di euro per la ristrutturazione dei vigneti piemontesi. Ne beneficeranno 377 viticultori di 6 province, tra due in provincia di Novara, che hanno partecipato al bando lanciato dall'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.

