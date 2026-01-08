Ogni riccio una storia | Mina Zero e Iglesias… Così Francesco e Giusy hanno acconciato il mondo E ora chiudono il salone a Viareggio

Francesco e Giusy, stilisti di talento, hanno trasformato le acconciature di molte celebrità, tra cui Mina, Zero e Iglesias. Ora, dopo anni di attività, chiudono il loro salone a Viareggio, lasciando un’importante eredità nel mondo della bellezza e dello stile. Dall’iconico look di Mina nel 1978 al taglio di Iglesias nel giorno del matrimonio, il loro lavoro ha raccontato storie di musica e passione attraverso le acconciature.

