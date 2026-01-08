Ogni riccio una storia | Mina Zero e Iglesias… Così Francesco e Giusy hanno acconciato il mondo E ora chiudono il salone a Viareggio
Francesco e Giusy, stilisti di talento, hanno trasformato le acconciature di molte celebrità, tra cui Mina, Zero e Iglesias. Ora, dopo anni di attività, chiudono il loro salone a Viareggio, lasciando un’importante eredità nel mondo della bellezza e dello stile. Dall’iconico look di Mina nel 1978 al taglio di Iglesias nel giorno del matrimonio, il loro lavoro ha raccontato storie di musica e passione attraverso le acconciature.
Viareggio, 8 gennaio 2026 – Dall’acconciatura fatta a Mina, per l’ultimo concerto a Bussoladomani nel 1978, al taglio di capelli per Julio Iglesias nel giorno del matrimonio. Insieme Francesco Rovai e Giusy Del Corto hanno sciolto i nodi, assecondato la voglia di cambiamento come le ritrose, e riportato ordine sulla testa di personalità più o meno in vista. Sempre con la stessa passione. Con la chiusura dello storico negozio di via Fratti, alla fine dell’anno, si è chiuso dunque un capitolo importante della storia commerciale e artigianale di Viareggio. L’eredità professionale .. Dopo oltre quarant’anni di attività, i maestri acconciatori Francesco Rovai e Giusy Del Corto si congedano dalla loro comunità, lasciando un’eredità professionale che ha segnato profondamente il settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: La relazione tossica di Corinna, il mondo di tradimenti scoperto da Elisa: «Così ogni donna può leggere la propria storia attraverso quella delle altre»
Leggi anche: Il progetto 'Ti regalo una favola' nei reparti di Pediatria: protagonista la storia di 'Ciccio il riccio'
Ogni riccio un capriccio - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.