Oggi i funerali di Emanuele Galeppini a Genova la rabbia dei genitori | Non aveva ustioni diteci com’è morto

Oggi a Genova si tengono i funerali di Emanuele Galeppini, con molti presenti a rendere omaggio al ragazzo. La famiglia esprime il suo dolore e chiede chiarimenti sulla causa della morte, sottolineando che Emanuele non aveva ustioni. La cerimonia si svolge nella chiesa di Sant’Antonio a Boccadasse, dove il numero di partecipanti rende impossibile il normale svolgimento.

Genova, 8 gennaio 2025 – La piccola chiesetta di Sant’Antonio a Boccadasse non potrà contenere tutte le persone che oggi alle 11.30 vorranno salutare Emanuele Galeppini, il campioncino di golf morto nell’ incendio di Crans-Montana, l’ultima vittima italiana a ricevere i funerali, dopo Chiara, Achille, Riccardo e Sofia. Familiari, amici, conoscenti e semplici cittadini genovesi si stringeranno intorno a Edoardo e Beatrice, i genitori del 16enne, straziati dal dolore ma anche dalla rabbia di non sapere come è morto il loro Emanuele. “Il suo corpo non mostrava alcun segno di ustione, era perfettamente integro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

