Oggi i funerali di Emanuele Galeppini a Genova la rabbia dei genitori | Non aveva ustioni diteci com’è morto
Oggi a Genova si tengono i funerali di Emanuele Galeppini, con molti presenti a rendere omaggio al ragazzo. La famiglia esprime il suo dolore e chiede chiarimenti sulla causa della morte, sottolineando che Emanuele non aveva ustioni. La cerimonia si svolge nella chiesa di Sant’Antonio a Boccadasse, dove il numero di partecipanti rende impossibile il normale svolgimento.
Genova, 8 gennaio 2025 – La piccola chiesetta di Sant’Antonio a Boccadasse non potrà contenere tutte le persone che oggi alle 11.30 vorranno salutare Emanuele Galeppini, il campioncino di golf morto nell’ incendio di Crans-Montana, l’ultima vittima italiana a ricevere i funerali, dopo Chiara, Achille, Riccardo e Sofia. Familiari, amici, conoscenti e semplici cittadini genovesi si stringeranno intorno a Edoardo e Beatrice, i genitori del 16enne, straziati dal dolore ma anche dalla rabbia di non sapere come è morto il loro Emanuele. “Il suo corpo non mostrava alcun segno di ustione, era perfettamente integro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Crans Montana, i dubbi dei genitori di Emanuele Galeppini: “Non ha segni di ustioni, come è morto?”
Leggi anche: Tragedia Crans-Montana, oggi il rientro della salma di Emanuele Galeppini a Genova
Crans Montana, minuto di silenzio nelle scuole. Per Emanuele Galeppini funerale privato; Strage di Crans Montana, oggi il rosario per Emanuele Galeppini: il funerale sarà celebrato in forma privata e riservata; Crans-Montana, i funerali di Emanuele Galeppini. Dubbi sulle cause della morte; Strage di Crans Montana, oggi il funerale di Emanuele Galeppini.
Emanuele Galeppini, oggi il funerale. I genitori: «Sul suo corpo nessuna ustione, la Svizzera non vuole fare l'autopsia» - L'ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il campione di golf di 16 anni morto nella strage di Crans- ilmessaggero.it
Crans Montana, oggi il funerale di Emanuele Galeppini. I genitori: «Sul suo corpo nessuna ustione, la Svizzera non vuole fare l'autopsia» - L'ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il campione di golf di 16 anni morto nella strage di Crans- ilmattino.it
Crans Montana, oggi i funerali di Emanuele Galeppini. Prime richieste alla polizia - I genitori vogliono che sia fatta chiarezza: “Gli agenti elvetici dicano dove hanno trovato nostro figlio” ... ilsecoloxix.it
L'attrice francese Brigitte Bardot, i cui funerali si terranno oggi a Saint-Tropez, nella Francia meridionale, è morta di cancro, secondo le dichiarazioni del marito al settimanale Paris Match. Icona del cinema e appassionata sostenitrice dei diritti degli animali, l - facebook.com facebook
Crans-Montana, oggi i funerali di Chiara, Achille, Riccardo, Giovanni e Sofia. Un minuto di silenzio nelle scuole ilsole24ore.com/art/crans-mont… x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.