Oggi arriva la fiaccola Lara correrà da tedofora | Allenerò il mio cuore

Oggi si accende la fiaccola olimpica a Reggio Emilia, con Lara Canossa, giovane studentessa di Scienze e tecnologie alimentari a Parma, che correrà come portatrice della torcia. Questo momento rappresenta un simbolo di passione e condivisione, preludio ai Giochi di Milano Cortina 2026. La staffetta attraversa diverse città emiliane, sottolineando l’importanza dello sport come elemento di unità e crescita per il territorio.

Sono giorni di passione olimpica emiliana, questi, che culmineranno con la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, di cui è atteso il passaggio oggi a Reggio nel primo pomeriggio e anche a Sassuolo, dove sarà presente la reggiana Lara Canossa (27 giugno 2004), studentessa di Scienze e tecnologie alimentari a Parma. Alla vigilia di un appuntamento così eccezionale, rivela Lara: "Sono molto felice e onorata, grata di far parte di questo viaggio". La giovane sarà una su 10.001 tedofori, e a proposito di questo inedito ruolo, osserva "Penso che il compito del tedoforo non sia solo quello di percorrere 200 metri elevando la torcia, ma di celebrare lo spirito olimpico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

