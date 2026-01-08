Oggi 8 gennaio è la festa di San Severino abate | il monaco missionario che predicò e difede dai barbari
Oggi, 8 gennaio, si celebra San Severino Abate, monaco missionario del V secolo. Con la sua predicazione, San Severino si impegnò a diffondere il messaggio cristiano e a difendere la fede cattolica durante le invasioni barbariche. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e testimonianza religiosa in un periodo di grande instabilità.
Monaco missionario del V secolo, san Severino abate evangelizzò con la sua fervente predicazione difendendo la fede cattolica durante le invasioni dei barbari. L’8 gennaio ricorre la memoria liturgica di san Severino abate. Fu un monaco che visse nel V secolo, come ricorda il Martirologio Romano “nel Norico lungo il Danubio, nell’odierna Austria“. È lì. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
