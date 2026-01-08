Dopo le festività natalizie, la promozione di ho Mobile con portabilità o attivazione di un nuovo numero è ancora disponibile. L’offerta comprende 150 GB in 4G, 200 SMS e chiamate illimitate, al costo di 6,95€ al mese. Un’opportunità per chi cerca una tariffa completa e conveniente senza vincoli contrattuali. Scopri come attivarla e approfittare di questa proposta dedicata.

Archiviate le festività natalizie è terminata anche la promozione dedicata del virtuale di Vodafone (Farstweb), l’ offerta ho Mobile propone la tariffa con 150 GB in 4G, 200 SMS e chiamate senza limiti al costo di soli 6,95€ al mese. Attiva qui l’offerta ho Mobile La tariffa ho Mobile prevede un costo di attivazione di soli 2,99€ se provieni da determinati operatori oppure attivi una nuova numerazione. Passa a TIM da iliad e risparmia: 300 GB e tutto illimitato a meno di 10€. Offerta ho Mobile a soli 6,95€. Offerta ho Mobile per chi proviene da determinati operatori come iliad e virtuali oppure attiva un nuovo numero a soli 6,95€ al mese. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Offerta ho Mobile con portabilità o attiva nuovo numero

