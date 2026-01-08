Oculistica Forlì-Faenza nuove sale e intelligenza artificiale | ecco il reparto che cambia la chirurgia degli occhi

L’ospedale di Forlì-Faenza rinnova il reparto di oculistica introducendo sale operatorie all’avanguardia, dotate di tecnologie avanzate e intelligenza artificiale. Questi miglioramenti permettono procedure più precise e personalizzate, ottimizzando l’assistenza ai pazienti. La trasformazione rappresenta un passo importante verso la modernizzazione della chirurgia oculistica, mantenendo alta la qualità delle cure e favorendo un approccio più efficace e sicuro.

Forlì, 8 gennaio 2026 — Sale operatorie che sembrano cockpit, schermi tridimensionali al posto dei microscopi tradizionali, algoritmi che aiutano i medici a scegliere la terapia migliore. Non è fantascienza, ma il presente dell'Oculistica di Forlì-Faenza, che nel 2026 si presenta come uno dei reparti più avanzati dell'Ausl Romagna sul fronte della tecnologia applicata alla cura degli occhi. Sala operatoria completamente digitale per gli interventi sulla retina. All'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì è stato completato un importante intervento di riorganizzazione strutturale e digitale che ha interessato la sede storica dell'Oculistica, al primo piano del padiglione Vallisneri.

