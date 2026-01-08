Occhiuto annuncia le 10 cose belle del 2026

Il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, ha condiviso sui social le sue previsioni per il 2026, indicando dieci obiettivi considerati positivi per la regione. L’annuncio si inserisce in un percorso di sviluppo e crescita, con focus su progetti e iniziative che possano contribuire al progresso della Calabria nel prossimo futuro. Questa panoramica mira a offrire una visione chiara delle intenzioni e delle prospettive per il territorio.

AGI - "Dieci cose belle che accadranno in Calabria nel 2026". Con un post sui social il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, illustra gli obiettivi da raggiungere nell'anno appena iniziato. Si parte dal nuovo aeroporto di Reggio Calabria, quindi l'aeroporto di Lamezia Terme "per l'avvio dei nuovi hangar Ryanair " che porterà a 300 posti di lavoro e la "seconda parte" dei lavori di ammodernamento e adeguamento dello scalo lametino. Sanità: fine del commissariamento e nuovi ospedali. Inoltre – prosegue il post di Occhiuto – "(finalmente) la sanità esce dal commissariamento e si libera da anni di malagestione".

Regione, Occhiuto annuncia “10 cose belle che accadranno in Calabria nel 2026” "Dieci cose belle che accadranno in Calabria nel 2026". Sono quelle che il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha indicato in un breve filmato sul proprio profil - facebook.com facebook

