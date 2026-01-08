“‘Occhi sulla storia’ presenta la mostra dedicata a Marco Pantani, figura leggendaria del ciclismo. Attraverso fotografie, memorabilia e racconti, si ripercorre la vita di un atleta che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello sport. Un’occasione per conoscere da vicino la storia di un pirata delle due ruote, capace di ispirare generazioni e di cambiare il corso della sua disciplina.”

La differenza tra un campione e una leggenda sta nel fatto che il campione vince, mentre la leggenda cambia la storia del suo sport. In Romagna, se parli di leggende sportive, il nome in cima alla lista è quello di Marco Pantani, il ciclista di Cesenatico che nel 1998 vinse Giro d’Italia e Tour de France. Rosa e giallo, come i colori che animano tanti luoghi della sua città sul mare, anche ora a tanti anni di distanza dai suoi successi. E dalla sua scomparsa. Perché il tempo passa e i ricordi restano. I ricordi del chiosco di piadina che era stato di sua mamma Tonina, o di quelle salite nell’entroterra cesenate che erano il suo campo di allenamento e sulle quali generazioni di appassionati si rincorrono anche ora, sudando in suo nome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Occhi sulla storia’. Leggenda Pantani, un Pirata in mostra

Leggi anche: Occhi sulla storia. Oggi riapre la mostra

Leggi anche: Occhi sulla storia, la mostra: "Quel 2 agosto in stazione"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Leggenda Pantani: un uomo solo al comando - Sì, signori, il sogno non è più proibito, Marco Pantani lo può realizzare e il suo trionfo a Parigi avrebbe un significato enorme, da mettere i brividi addosso fi n da adesso soltanto a pensare. tuttosport.com

Appuntamento con la Storia a Edolo “Guardali negli occhi” non è solo un titolo, è un invito a riscoprire i volti e le storie che hanno costruito la nostra libertà. Vi aspettiamo per un pomeriggio speciale dedicato alla memoria e alla Resistenza, organizzato dall’ - facebook.com facebook