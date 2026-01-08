O pago o non vado più in cantiere? E che dico che mi state facendo l' estorsione?
In provincia di Brindisi, alcuni operai si trovano ad affrontare minacce e richieste di pizzo legate a lavori pubblici. La paura di denunciare o di interrompere le attività si mescola a un senso di insicurezza, rendendo difficile distinguere tra dovere e pressione criminale. Questa situazione evidenzia le difficoltà di chi lavora onestamente in un contesto segnato da infiltrazioni mafiose, compromettendo la trasparenza e la regolarità degli appalti pubblici.
BRINDISI - Il presentimento per la “convocazione”, la paura quando realizza che sì, la Sacra Corona Unita gli sta chiedendo il pizzo, per quell'appalto su una strada provinciale del Brindisino. Poi, la scelta coraggiosa di denunciare agli agenti della squadra mobile. Oggi, giovedì 8 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: “Ma che stai a dì! Così sembra che ci siano state tensioni… vado d’accordo con voi che per sopportarvi mi faranno santa!”: il botta e risposta tra Mara Venier e Teo Mammucari a Domenica In
Leggi anche: Sacchi: «La Serie A senza padrone mi piace, ma mi aspetto di più dal gioco. Scudetto? Dico che vincerà…»
Domani vado in un bar di Montagnana, bevo fino ad ubriacarmi e non pago il conto perché è legittimo difendersi dal narcotraffico. Vuoi che non ci sia un ragazzetto con una canna Ho il diritto internazionale dalla mia parte. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.