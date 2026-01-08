O pago o non vado più in cantiere? E che dico che mi state facendo l' estorsione?

In provincia di Brindisi, alcuni operai si trovano ad affrontare minacce e richieste di pizzo legate a lavori pubblici. La paura di denunciare o di interrompere le attività si mescola a un senso di insicurezza, rendendo difficile distinguere tra dovere e pressione criminale. Questa situazione evidenzia le difficoltà di chi lavora onestamente in un contesto segnato da infiltrazioni mafiose, compromettendo la trasparenza e la regolarità degli appalti pubblici.

BRINDISI - Il presentimento per la “convocazione”, la paura quando realizza che sì, la Sacra Corona Unita gli sta chiedendo il pizzo, per quell'appalto su una strada provinciale del Brindisino. Poi, la scelta coraggiosa di denunciare agli agenti della squadra mobile. Oggi, giovedì 8 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

