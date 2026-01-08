O pago o non vado più in cantiere? E che dico che mi state facendo l' estorsione?

In provincia di Brindisi, alcuni operai si trovano ad affrontare minacce e richieste di pizzo legate a lavori pubblici. La paura di denunciare o di interrompere le attività si mescola a un senso di insicurezza, rendendo difficile distinguere tra dovere e pressione criminale. Questa situazione evidenzia le difficoltà di chi lavora onestamente in un contesto segnato da infiltrazioni mafiose, compromettendo la trasparenza e la regolarità degli appalti pubblici.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.