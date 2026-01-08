O che se valuta a memoria? Al Comune d’Arezzo l’OIV arriva tardi e Menchetti alza ‘l sopracciglio

Al Comune di Arezzo si monitorano aspetti come performance e trasparenza, elementi fondamentali per una gestione efficace. Tuttavia, ci sono momenti in cui alcune attività, come la valutazione dell’OIV, arrivano in ritardo. Questa situazione evidenzia l’importanza di mantenere un impegno costante e puntuale nel rispetto delle procedure, per garantire una buona amministrazione e la fiducia dei cittadini.

Arezzo – Al Comune si misura tutto: performance, trasparenza, obiettivi. peccato che ogni tanto ci si dimentichi proprio di chi dovrebbe misura' le misure. Succede con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), che a quanto pare arriva sempre quando la festa è già finita e il vino è caldo. A rimettere il dito nella piaga è stato il consigliere comunale Michele Menchetti, che ha presentato un'interrogazione scritta per capì come mai al Comune di Arezzo l'OIV venga nominato. ma con calma, parecchia calma. «Lascià 'i Comune senza l'organismo di controllo – dice Menchetti – anche solo per pochi giorni, un è roba da nulla.

