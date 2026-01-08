Nuovo ospedale di Campiglione si ragiona su quando aprire i padiglioni

È in fase di pianificazione la data di apertura dei padiglioni del nuovo ospedale di Campiglione, recentemente completato. La direzione generale dell’Ast di Fermo, insieme all’Ufficio Tecnico dell’Azienda sanitaria territoriale, sta definendo il cronoprogramma delle operazioni necessarie. Tutti i passaggi tecnici e amministrativi saranno condivisi con la Regione Marche, l’Assessorato alla Sanità e i Dipartimenti competenti, per garantire un avvio coordinato e strutturato.

Un piano per arrivare ad allestire il nuovo ospedale di Campiglione, ormai completato. La direzione generale dell’Ast di Fermo, guidata da Roberto Grinta, ha calendarizzato per la prossima settimana una riunione tecnico-operativa con l’Ufficio Tecnico dell’Azienda sanitaria territoriale di Fermo per pianificare il cronoprogramma di allestimento dei padiglioni della nuova struttura, Una serie di passaggi che così come tutti i prossimi passaggi tecnici e amministrativi, saranno concertato e condiviso con la Regione Marche, l’Assessorato alla Sanità e i Dipartimenti Salute e Infrastrutture. "Ad imprimere l’accelerazione sul nuovo ospedale di Campiglione di Fermo senza dubbio è stato lo stanziamento, annunciato il primo gennaio scorso dall’Assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, di 34 milioni di euro che serviranno proprio per il completamento tecnologico e l’arredamento del nuovo nosocomio, spiega Grinta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ospedale di Campiglione, si ragiona su quando aprire i padiglioni Leggi anche: Romano su Frattesi: «L’Inter non vuole darlo alla Juve. E col Galatasaray si ragiona su questo» Leggi anche: Motta elogia Spalletti: «È un mago nei rapporti interpersonali, si sforza di capire come ragiona ogni singolo giocatore. Ricordo che quando Pizarro…» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Nuovo ospedale di Campiglione, si ragiona su quando aprire i padiglioni; Nuovo ospedale di Campiglione, parte la fase operativa; Ospedale di Campiglione, per gli arredi 34 milioni. L’assessore Calcinaro: «A breve nuovi investimenti su personale, budget e strutture...; «Un 2026 che parte col botto» Calcinaro annuncia 34 milioni per completare il nuovo ospedale di Fermo. Nuovo ospedale di Campiglione: dieci le sale operatorie e quasi 400 i posti letto - Il nuovo ospedale potrà anche contare su un ampio parcheggio, che conta 760 stalli per lasciare l’auto quando ci si dovrà recare. corriereadriatico.it Ospedale di Fermo, via libera finale: 34 milioni per completare la struttura - La Giunta regionale ufficializza lo stanziamento finale per tecnologia e arredi del presidio di Campiglione. lanuovariviera.it Ospedale di Campiglione, per gli arredi 34 milioni. L’assessore Calcinaro: «A breve nuovi investimenti su personale, budget e strutture sanitarie» - FERMO «Ben 34 milioni di euro per terminare con arredi e tecnologie avanzate il nuovo ospedale di Fermo: è questo il finanziamento che oggi posso ufficializzare per chiudere, spero ... msn.com

Via libera al progetto del nuovo ospedale unico dell’ASL TO5. Con il parere positivo della Conferenza dei Servizi abbiamo trasmesso il progetto del nuovo ospedale a INAIL, ente finanziatore dell’opera. È un’infrastruttura strategica da 302 milioni di euro, che - facebook.com facebook

San Gavino, allarme sul nuovo ospedale: «Lavori quasi fermi, sanità del Medio Campidano dimenticata» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.