Un nuovo ciclo di incontri sull’Ucraina si apre in un contesto di incertezza, mentre Zelensky esprime insoddisfazione. Nel frattempo, il New York Times riassume il sentiment dei leader europei di fronte alle recenti minacce di Donald Trump riguardo alla Groenlandia, evidenziando le tensioni e le sfide diplomatiche attuali.

A fare una sintesi dello stato d’animo dei leader europei davanti alle minacce di Donald Trump sulla Groenlandia è stato il New York Times. Tra i capi di stato del Vecchio continente serpeggerebbero “panico” e “sconcerto”. Nonostante questo, la reazione pubblica sarebbe stata moderata perché l’Europa ha bisogno di garanzie di sicurezza credibili per l’Ucraina. Nessuno osa apertamente criticare Trump, men che meno l’Italia di Giorgia Meloni succube finora ai voleri di Washington. L’Ucraina e Volodymyr Zelensky, dicevamo. Nuovo giro di incontri a Parigi sull’Ucraina. Ma Zelensky non è soddisfatto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Nuovo giro di incontri sull’Ucraina. Ma Zelensky non è soddisfatto

