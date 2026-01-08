Nuovo consultorio in via Milano | apre il 13 gennaio una giornata di porte aperte per i bresciani
Il nuovo consultorio in via Milano a Brescia apre il 13 gennaio, offrendo un servizio dedicato alla salute e al benessere della comunità. In occasione dell'apertura, si terrà una giornata di porte aperte per permettere ai cittadini di conoscere i servizi disponibili. Questo intervento rappresenta un passo importante nel miglioramento dell’offerta sociosanitaria della città, segnando un cambiamento significativo nella rete di assistenza di Brescia.
La geografia dei servizi sociosanitari di Brescia si appresta a vivere un cambiamento significativo con l'inizio del 2026. La storica sede di via Paganini, dopo anni di onorato servizio, si prepara infatti a passare il testimone: i battenti hanno chiuso definitivamente ieri, per permettere le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
