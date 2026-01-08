Nuovo centro raccolta in via Papalia incontro sindaco-residenti | apertura su spostamento dell' opera

Si è tenuto ieri un incontro tra il sindaco di Bari, i residenti di Japigia e la Polizia Locale, per discutere del nuovo centro di raccolta in via Papalia. L'amministrazione ha mostrato disponibilità al dialogo e al confronto, ascoltando le richieste degli abitanti riguardo alla futura ubicazione e alle modalità di realizzazione dell’opera. L’obiettivo è trovare soluzioni condivise che rispondano alle esigenze della comunità e garantiscano un corretto servizio di raccolta rifiuti.

Nuovo CCR in via Papalia, il 7 Gennaio al comando della Polizia Locale incontro pubblico del sindaco e della giunta con i residenti di Japigia - Perlino: "Un centro di raccolta non è un impianto di gestione o trattamento dei rifiuti bensì uno spazio organizzato a supporto delle operazioni di raccolta multimateriale, dunque non produce alcuna e ... ambienteambienti.com

Il nuovo Ccr a Bari in via Papalia: è polemica con i cittadini. Il sindaco chiarisce: “Parliamone”. - Il sindaco di Bari interviene ad un'assemblea pubblica: “I progetti si discutono con i cittadini”. trmtv.it

