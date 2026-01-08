Nuovo assalto a un bancomat nel Napoletano | tentato furto a Pomigliano d’Arco

Nella notte a Pomigliano d’Arco, un tentativo di furto presso un bancomat si è concluso con l’esplosione dell’ATM, senza però ottenere alcun bottino. I carabinieri stanno conducendo le indagini sull’episodio, che rappresenta un’altra manifestazione di criminalità contro gli sportelli automatici nella provincia di Napoli.

Fallisce il colpo nella notte: bancomat fatto esplodere ma nessun bottino, indagano i carabinieri.. Nuovo episodio di criminalità ai danni degli sportelli automatici in provincia di Napoli. A pochi giorni dal raid messo a segno a Ottaviano, un altro assalto si è verificato nella notte a Pomigliano d'Arco, dove ignoti hanno preso di mira un bancomat dell'istituto Bnl in via Passariello. I malviventi hanno fatto esplodere l'ATM utilizzando la consueta tecnica della deflagrazione, ma il colpo non è andato a buon fine: l'esplosione ha provocato danni allo sportello senza consentire l'asportazione del bancomat o del denaro contenuto all'interno.

