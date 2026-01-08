Nuovo arresto per droga 35enne fermato con 26mila euro in casa

Nella serata di mercoledì, a Benevento, si è svolto un nuovo intervento delle forze dell'ordine contro lo spaccio di droga. Un uomo di 35 anni, già noto alle autorità, è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di cocaina, hashish e 26.000 euro in contanti. L'operazione si inserisce nel continuo impegno delle forze di polizia per contrastare il fenomeno nel capoluogo sannita.

Cocaina, hashish e contanti: il risultato della perquisizione: in manette un uomo già noto alle forze dell'ordine La lotta allo spaccio di stupefacenti nel capoluogo sannita ha registrato un nuovo colpo nella serata di mercoledì. La Polizia di Stato di .

