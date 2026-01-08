Nuovo anno scolastico ultima settimana per le iscrizioni online alle scuole dell’infanzia comunali
È ancora possibile iscrivere i bambini alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2026/2027. La scadenza per le iscrizioni online è giovedì 15 gennaio. Si consiglia di completare la procedura entro questa data per garantire la partecipazione al processo di ammissione. Per ulteriori dettagli e per accedere al modulo di iscrizione, si invita a consultare il portale ufficiale del Comune.
C’è tempo fino a giovedì 15 gennaio per presentare la domanda di iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 20262027. Le iscrizioni sono aperte ai bambini e le bambine nati negli anni 2021, 2022 e 2023. Per effettuare la domanda di iscrizione online occorre essere in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
