Nuovo anno scolastico ultima settimana per le iscrizioni online alle scuole dell’infanzia comunali

È ancora possibile iscrivere i bambini alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2026/2027. La scadenza per le iscrizioni online è giovedì 15 gennaio. Si consiglia di completare la procedura entro questa data per garantire la partecipazione al processo di ammissione. Per ulteriori dettagli e per accedere al modulo di iscrizione, si invita a consultare il portale ufficiale del Comune.

C’è tempo fino a giovedì 15 gennaio per presentare la domanda di iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 20262027. Le iscrizioni sono aperte ai bambini e le bambine nati negli anni 2021, 2022 e 2023. Per effettuare la domanda di iscrizione online occorre essere in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Scuole dell'infanzia comunali, al via le iscrizioni per il nuovo anno: c'è tempo fino al 15 gennaio

Leggi anche: Scuole dell'infanzia comunali, dal 13 gennaio al via le iscrizioni: come inviare le domande

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Servizio di refezione scolastica: apertura dell'ultima finestra straordinaria per le iscrizioni per l'anno 2025/2026; Legge di Bilancio 2026, ok definitivo: stop supplenze brevi, 1.500 euro per scuole paritarie, Carta valore per neodiplomati, bonus libri per le superiori [LO SPECIALE]; Iscrizioni scuola primaria 2026: cosa fare e quando; Quando si fanno le iscrizioni a scuola per il 2026-27: come fare domanda per primarie, medie e superiori.

Convitto Delfico, inaugurato l'ultimo modulo provvisorio nel polo della Cona - Con l'inaugurazione questa mattina dell'ultimo modulo scolastico del campus realizzato nel polo del quartiere Cona, a Teramo, gli studenti del Convitto Delfico sono riuniti in un'unica struttura, dopo ... ansa.it

Scuola, il 13 gennaio si aprono le iscrizioni per l’anno 2026/2027: scadenze e novità - La vera novità di quest'anno è la messa a regime del modello di formazione 4+2 per gli istituti tecnici e professionali ... ilsecoloxix.it