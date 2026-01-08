Nuovo album e tour per Tony Colombo nel segno del destino e del ricordo di Franco Califano

Tony Colombo torna con il suo nuovo album, “Predestinato”, in uscita il 9 gennaio. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico tramite Altafonte Italia, l’opera si ispira al destino e ai ricordi di Franco Califano. Contestualmente, il artista annuncia un tour che accompagnerà questa nuova fase della sua carriera, offrendo al pubblico un’esperienza musicale ricca di significato e ascolti di qualità.

Esce il 9 gennaio "Predestinato", il nuovo album di Tony Colombo disponibile su tutte le piattaforme digitali e anche come prodotto fisico sotto esclusiva licenza Altafonte Italia. Un progetto maturo e ambizioso che segna una tappa centrale nel percorso artistico del cantautore, unendo scrittura emotiva, cura musicale e una produzione dal respiro internazionale. "Predestinato" è un viaggio tra destino e sentimento, in cui ogni brano racconta una parte autentica dell'artista e del suo rapporto con la musica. Un album che nasce dall'esigenza di andare in profondità, senza filtri, mantenendo una forte identità emotiva ma con uno sguardo aperto oltre i confini tradizionali del genere. Tony Colombo (intervista): «Il mio nuovo album "Predestinato"? Dedicato a chi cammina con me da sempre…» - Alla scrittura e produzione hai collaborato con Luca Barbato, autore di grandi successi: come nasce il vostro dialogo creativo?

