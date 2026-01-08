Nuovi stanziamenti per il sistema forestale lombardo

La regione Lombardia ha stanziato 30 milioni di euro entro il 2025 per sostenere il sistema forestale locale. Si tratta di un intervento inserito in una più ampia strategia di pianificazione e investimento finalizzata alla valorizzazione e alla prevenzione del patrimonio boschivo. Questa misura riflette l’impegno della regione nel tutelare e promuovere la gestione sostenibile delle aree forestali lombarde.

“Le misure disposte dalla regione Lombardia a fine 2025 sono parte di una più ampia pianificazione forestale e di una serie di investimenti che denotano una strategia di valorizzazione basata sulla prevenzione “: così Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia,   organizzazioni aderenti a CAI Agromec, ha commentato il recente stanziamento di 30 milioni di euro disposto dalla giunta regionale lombarda per la valorizzazione del patrimonio boschivo. “La protezione degli ecosistemi forestali rappresenta una delle linee guida dell’amministrazione regionale che meritano senz’altro una piena approvazione da parte del mondo rurale – sottolinea il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo -. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

