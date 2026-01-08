Nuovi stanziamenti per il sistema forestale lombardo

La regione Lombardia ha stanziato 30 milioni di euro entro il 2025 per sostenere il sistema forestale locale. Si tratta di un intervento inserito in una più ampia strategia di pianificazione e investimento finalizzata alla valorizzazione e alla prevenzione del patrimonio boschivo. Questa misura riflette l’impegno della regione nel tutelare e promuovere la gestione sostenibile delle aree forestali lombarde.

“Le misure disposte dalla regione Lombardia a fine 2025 sono parte di una più ampia pianificazione forestale e di una serie di investimenti che denotano una strategia di valorizzazione basata sulla prevenzione “: così Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, organizzazioni aderenti a CAI Agromec, ha commentato il recente stanziamento di 30 milioni di euro disposto dalla giunta regionale lombarda per la valorizzazione del patrimonio boschivo. “La protezione degli ecosistemi forestali rappresenta una delle linee guida dell’amministrazione regionale che meritano senz’altro una piena approvazione da parte del mondo rurale – sottolinea il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Assegnato il 95% dei lotti del nuovo bando Areu: potenziato il sistema di soccorso lombardo Leggi anche: Credito Lombardo Veneto, aumento di capitale da 20 milioni: la metà garantiti da nuovi investitori Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Basilicata, Piani di Gestione Forestale: sbloccati i cofinanziamenti per questi 16 Comuni. Legge di Bilancio 2026: confermata la Carta “Dedicata a Te” Arrivano buone notizie dalla Legge di Bilancio 2026 Sono previsti nuovi stanziamenti da 500 milioni di euro all’anno per continuare a garantire la Carta Dedicata a Te anche nel 2026 e nel 2027 - facebook.com facebook Dopo il via libera della commissione Bilancio, la #manovra 2026 da 22 miliardi approda in aula al Senato. Tra le ultime modifiche, tagli al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nuovi stanziamenti per la sicurezza nazionale. Paola Nania #GR1 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.