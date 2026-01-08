Nuovi marciapiedi lungo la statale Il sindaco | Opera importante per la popolazione

Sono stati completati i nuovi marciapiedi lungo la statale a Campaldino, Poppi. L'intervento, iniziato due mesi fa, mira a migliorare la sicurezza e la mobilità dei residenti e dei passanti. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di questa opera per la comunità locale, contribuendo a rendere l’area più accessibile e sicura per tutti.

La zona di Campaldino a Poppi può ora contare su nuovi marciapiedi. Si è infatti concluso in questi giorni l'intervento avviato dal Comune due mesi fa."Un'opera destinata ad avere un impatto significativo sulla popolazione - ha detto il sindaco Federico Lorenzoni - I nuovi marciapiedi, infatti.

