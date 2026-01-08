Nuova sfortuna per Diakhaby che viene minacciato dalla sala operatoria

Recentemente, si è diffusa la notizia che Mamadou Diakhaby abbia ricevuto minacce legate a interventi chirurgici, secondo quanto riportato dal quotidiano Marca. Questa vicenda si aggiunge a una serie di sfortunate circostanze che hanno coinvolto il calciatore, suscitando preoccupazione e interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La situazione richiede attenzione e rispetto per la privacy del giocatore, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

2026-01-08 19:15:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: A Diakhaby è seguito da disgrazie. Il difensore centrale del Valencia può vedere la stagione alle porte. Il club ha confermato ieri che il difensore centrale ha riportato uno strappo muscolare muscolo tendine del ginocchio, ma non si spinge oltre in una di quelle relazioni mediche in cui si dice ben poco. Dopo diversi accertamenti però è stato accertato che la rottura è significativa e che è più che probabile, dato per scontato anche se non è ufficiale, che il giocatore debba sottoporsi ad un intervento chirurgico e dire subito addio alla stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: I primari che vanno in pensione. Poggioli, 50 anni in sala operatoria: "Sacrifici superati dalla passione" Leggi anche: Nuova sala operatoria per l'ospedale di Sessa Aurunca Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. "Anno nuovo, aria nuova! La Befana sta arrivando: regala (o regalati) la mitica scopina scacciaguai di Thun. Piccola, iconica e pronta a spazzare via la sfortuna per far spazio solo a cose belle. Un pensiero perfetto per l'Epifania! Scopina Thun € 10,00. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.