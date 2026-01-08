Nuova sede per il Cpia messo a disposizione il secondo piano della scuola Decio Raggi

Da riminitoday.it 8 gen 2026

La giunta comunale di Rimini ha approvato la riorganizzazione degli spazi della scuola primaria “Decio Raggi”, destinando il secondo piano dell’edificio di via Matteotti al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (Cpia). Questa misura mira a migliorare l’organizzazione degli ambienti scolastici e a supportare le attività di formazione per gli adulti nella città.

