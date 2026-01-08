Nuova scossa nella Dc | sospeso il segretario regionale Cirillo uomo di Cuffaro
Una nuova fase si apre nella Democrazia Cristiana con la sospensione del segretario regionale Cirillo, vicino a Cuffaro. Dall'inizio dell'indagine sull'ex governatore, il partito ha attraversato numerosi cambiamenti e tensioni. Questa decisione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rinnovamento interno e di riflessione sulla propria identità, in un contesto politico spesso segnato da inchieste e controversie.
Dal giorno in cui è scattata l'indagine su Totò Cuffaro, il terremoto che ha investito la Dc non si è mai fermato. Dopo le dimissioni di Giorgio Cipolla da segretario cittadino, arriva un altro addio eccellente. Stefano Cirillo, vicinissimo all'ex presidente della Regione, è stato sospeso su. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
