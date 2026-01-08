Nuova scossa nella Dc | sospeso il segretario regionale Cirillo uomo di Cuffaro

Una nuova fase si apre nella Democrazia Cristiana con la sospensione del segretario regionale Cirillo, vicino a Cuffaro. Dall'inizio dell'indagine sull'ex governatore, il partito ha attraversato numerosi cambiamenti e tensioni. Questa decisione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rinnovamento interno e di riflessione sulla propria identità, in un contesto politico spesso segnato da inchieste e controversie.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.