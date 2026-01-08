NOW Pass Intrattenimento - Per tutta la tua voglia di

NOW Pass Intrattenimento offre un accesso completo a serie TV internazionali, show popolari e produzioni Sky Original, tutto in streaming. Con un abbonamento mensile a partire da 4,99 euro, puoi scegliere quando e come guardare i tuoi contenuti preferiti, senza limiti di tempo o dispositivi. Un modo semplice e conveniente per restare aggiornato e goderti un’ampia scelta di intrattenimento.

Con il Pass Entertainment di NOW guardi tutte le serie TV internazionali, gli show di cui tutti parlano e le produzioni Sky Original in streaming a partire da soli 4,99 euro al mese. Un'offerta incredibile per accedere ai migliori contenuti di intrattenimento senza limiti, con la qualità e la varietà che solo NOW sa offrire Preparati a vivere grandi storie, personaggi indimenticabili e produzioni che tengono incollati allo schermo milioni di spettatori in tutto il mondo. Serie drammatiche, comedy imperdibili, thriller avvincenti e show originali Sky pensati per ogni tipo di pubblico che vuole immergersi nel miglior intrattenimento disponibile in streaming

