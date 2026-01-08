Novara ritrova il sorriso in Champions League | Tolok spumeggiante vittoria in Portogallo

Novara torna a sorridere in Champions League di volley femminile, conquistando una vittoria importante in Portogallo contro il Benfica. La squadra ha ottenuto un successo netto con il punteggio di 3-0, confermando le aspettative e rafforzando la propria posizione nel girone. La partita si è conclusa con un combattuto terzo set, dimostrando determinazione e solidità in una competizione di alto livello.

Novara ha rispettato il pronostico della vigilia e ha sconfitto il Benfica con un netto 3-0 (25-20; 25-15; 31-29) nella terza giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile. Le Zanzare si sono imposte in trasferta sul campo della poco blasonata compagine portoghese e hanno così infilato la seconda vittoria nella massima competizione europea, confermandosi al secondo posto nel gruppo B con due successi (sei punti) alle spalle dell’imbattuto Fenerbahce Istanbul (tre affermazioni, nove punti). Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi continuano così l’inseguimento alla corazzata turca guidata dalla palleggiatrice Alessia Orro e dal tecnico Marcello Abbondanza: soltanto la vincitrice del raggruppamento si qualificherà direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda classifica disputerà un playoff per meritarsi l’approdo alla fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

