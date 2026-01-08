Notte bianca a Nocera Superiore festa in via Russo con lo show musicale Febbre Italiana

Nocera Superiore si prepara a ospitare la “Notte Bianca” il 10 gennaio, con l’evento “Febbre Italiana” in via Russo. La serata prevede musica, spettacoli itineranti e animazione, creando un’occasione di incontro e divertimento per tutta la comunità. L’iniziativa mira a valorizzare il centro urbano attraverso un programma vario e coinvolgente, offrendo un momento di svago e socializzazione in un contesto cittadino.

Nocera Superiore ospita l'evento "Febbre Italiana". L'appuntamento è fissato per sabato 10 gennaio nell'ambito della "Notte Bianca", che coinvolgerà tutta via Vincenzo Russo con un ricco programma di musica, spettacoli itineranti e animazione. La festa comincia a partire dalle ore 18.

