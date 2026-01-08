Notriphobia perché siamo ossessionati dai viaggi?

Notriphobia: perché siamo ossessionati dai viaggi? In un'epoca in cui i social incoraggiano il riconoscimento e il bisogno di libertà si fa sentire più che mai, pianificare una vacanza rappresenta spesso l'unica via per trovare un senso di normalità e speranza. Questa tendenza riflette il desiderio di distrarsi e di ritrovare serenità, anche in tempi difficili.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.