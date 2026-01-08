Notriphobia perché siamo ossessionati dai viaggi?
Notriphobia: perché siamo ossessionati dai viaggi? In un'epoca in cui i social incoraggiano il riconoscimento e il bisogno di libertà si fa sentire più che mai, pianificare una vacanza rappresenta spesso l'unica via per trovare un senso di normalità e speranza. Questa tendenza riflette il desiderio di distrarsi e di ritrovare serenità, anche in tempi difficili.
Tra social network che spingono a ottenere un riconoscimento sociale, desiderio di libertà e un momento storico tragico, pianificare vacanze sembra l'unico modo possibile per vivere. Viaggiare è diventata un'ossessione?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
