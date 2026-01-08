Note di Luce | la musica dell’Avvento illumina la Basilica di San Vitale

Note di Luce porta la musica dell’Avvento nella Basilica di San Vitale con quattro concerti gratuiti. L’evento invita a un momento di pausa e riflessione, tra le atmosfere della basilica paleocristiana. Un’occasione per riscoprire il significato del Natale attraverso il suono, ascoltando con attenzione e lasciandosi illuminare dalla musica. Un’esperienza semplice e autentica, pensata per condividere il senso di attesa e meraviglia in questo periodo speciale.

Quattro concerti gratuiti, una basilica paleocristiana e un'idea precisa di Natale: rallentare, ascoltare, meravigliarsi. Si è conclusa il 21 dicembre 2025 Note di Luce – Suoni per il tempo della meraviglia, la rassegna musicale promossa dall'Associazione Culturale E45 e ospitata nella suggestiva Basilica di San Vitale, nel cuore di Roma. LEGGI ANCHE – Neve a Roma nel weekend? Aria fredda in arrivo, cosa dicono le previsioni Dal giorno dell'Immacolata fino alla vigilia del solstizio d'inverno, il pubblico romano ha potuto attraversare un percorso sonoro che ha unito musica classica, repertori barocchi, suggestioni natalizie e scritture contemporanee, in un dialogo continuo tra spazio sacro e ascolto condiviso.

