Non tutto è andato come speravano

Sei anni fa, l’8 gennaio 2020, Harry e Meghan annunciarono il loro passo indietro dalla famiglia reale britannica. Un cambiamento che ha suscitato molte riflessioni e discussioni nel tempo. In questo periodo, sono accaduti eventi e sviluppi che hanno influenzato il loro percorso e la percezione pubblica, segnando un capitolo importante nella storia recente della famiglia reale.

S ono passati sei anni dallo storico annuncio che, l’8 gennaio 2020, segnò il distacco di Harry e Meghan dalla corte britannica. Alla ricerca di una maggiore indipendenza economica, i Sussex si rifugiarono prima in Canada e poi, allo scoppio della pandemia, si trasferirono a Montecito, in California, dove ancora risiedono con i figli Archie, 6 anni, e Lilibet, 4. Ma tra critiche, polemiche e accuse ai parenti Royal – per non parlare di un catalogo di insuccessi mediatici che sembra non aver fine e che li rende sempre più irrilevanti – oggi i Sussex sperano di poter ritornare presto a Londra. Meghan, che non mette piede su suolo britannico dal 2022, risulta meno convinta; Harry sembra, invece, ossessionato dall’idea, tanto da aver avuto discussioni piuttosto accese con la moglie. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Non tutto è andato come speravano Leggi anche: Monsterland Halloween Festival a Imola. ‘E’ andato tutto bene’ o ‘Nulla è come appare’? Leggi anche: Tutto il 2025 in TV: cosa è andato in onda in quest‘anno La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. IL PRESCELTO! FERMO, CI SEI ANDATO DAVVERO, ORA STANNO IMPAZZENDO, CHE INCUBO HAI FATTO? É andato storto tutto quello che poteva andare storto, e forse pure qualcosa di più. Resettare, immediatamente. McBlu76 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.