Il tennis italiano ha raggiunto un risultato storico, con un valore complessivo di circa 230 milioni di euro. Per la prima volta, questa disciplina supera il calcio in termini di valore economico, dimostrando il crescente interesse e lo sviluppo del settore. Questa evoluzione riflette un cambiamento importante nel panorama sportivo nazionale, evidenziando l’importanza e la solidità del tennis nel contesto italiano.

Per la prima volta nella storia dello sport italiano, il tennis non solo domina i campi internazionali ma supera anche il calcio sul piano economico. Nell’anno appena concluso, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) ha chiuso i conti con incassi superiori ai 230 milioni di euro, superando così la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che nel 2025 si è fermata poco sopra i 200 milioni nelle previsioni di bilancio. Un traguardo impensabile solo pochi anni fa, quando i ricavi del tennis rappresentavano circa la metà di quelli attuali. E lo sguardo è già rivolto al futuro: nel 2026 la FITP prevede di superare i 250 milioni, mentre per il calcio sarà cruciale la qualificazione ai Mondiali in Nord America, con il loro inevitabile effetto traino su sponsor e diritti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Non solo Sinner, il tennis italiano incassa 230 milioni e vale più del calcio Leggi anche: Sorpasso storico: il tennis batte il calcio anche nei ricavi, nel 2025 ha incassato oltre 230 milioni (il pallone circa 200) Leggi anche: La finale Sinner-Alcaraz vale 5 milioni di dollari: mai successo nella storia del tennis Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sinner incassa cifre mai viste per un italiano | Ecco quanto ha guadagnato solo nel 2025: una follia; Sinner 'paperone' del 2025: ecco quanto ha guadagnato; Effetto Sinner, ricavi boom della Federtennis nel 2025 (superata la Figc) - I numeri - E Jannik incassa più di Alcaraz; Jannik Sinner saluta il 2025: “Ho visto altro oltre i risultati”. E arriva la reazione di Alcaraz. Effetto Sinner, ricavi boom della Federtennis nel 2025 (superata la Figc) - I numeri - E Jannik incassa più di Alcaraz - Jannik Sinner leader di un movimento che vive un'epoca d'oro: il tennis italiano non era mai stato così in alto in tutta la sua storia. affaritaliani.it Effetto Sinner? Nel 2025 i ricavi della Federtennis hanno superato quelli della Figc - L’effetto Sinner trascina il tennis italiano a un traguardo storico: nel 2025 la Fitp supera per la prima volta la Figc nei ricavi ... ilnapolista.it

Effetto Sinner anche per la Federtennis: ecco quanto ha guadagnato e come ha superato il calcio - Un movimento sempre più in crescita trainato dai numeri e dalle vittorie di Sinner ma non solo: ecco i ricavi del 2025 e le previsioni per l'anno appena iniziato ... msn.com

