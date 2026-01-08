Non solo le materie a scuola si insegna anche a convivere | avviato il progetto Ko bullismo

Il progetto “KO al Bullismo! Facciamo squadra” è stato avviato oggi a Mesagne, nelle scuole secondarie Gian Francesco Maja Materdona e Aldo Moro. Promosso da Vivilaria aps e Team Boxe del maestro Angelo Conserva, mira a sensibilizzare gli studenti sulla convivenza civile e il rispetto reciproco, integrando l’educazione sociale nelle attività scolastiche. Un’iniziativa che, oltre alle materie, insegna valori fondamentali per una comunità più inclusiva.

