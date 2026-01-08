Non solo le materie a scuola si insegna anche a convivere | avviato il progetto Ko bullismo
Il progetto “KO al Bullismo! Facciamo squadra” è stato avviato oggi a Mesagne, nelle scuole secondarie Gian Francesco Maja Materdona e Aldo Moro. Promosso da Vivilaria aps e Team Boxe del maestro Angelo Conserva, mira a sensibilizzare gli studenti sulla convivenza civile e il rispetto reciproco, integrando l’educazione sociale nelle attività scolastiche. Un’iniziativa che, oltre alle materie, insegna valori fondamentali per una comunità più inclusiva.
MESAGNE - Nella mattinata di oggi, 8 gennaio, è stato avviato, presso le scuole secondarie inferiori Gian Francesco Maja Materdona e Aldo Moro di Mesagne, il progetto “KO al Bullismo! Facciamo squadra”, fortemente voluto dalle associazioni Vivilaria aps e Team Boxe del maestro Angelo Conserva e i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
