Non sapevamo del processo di Palmiero Ma è deplorevole strumentalizzare l’accaduto

Non eravamo a conoscenza del procedimento relativo a Palmiero. Tuttavia, è importante sottolineare che gli uffici hanno agito nel rispetto delle normative vigenti sull’eleggibilità dei candidati, effettuando tutte le verifiche necessarie sul casellario giudiziale. È fondamentale mantenere un approccio sobrio e responsabile nel trattare questioni di questa natura, evitando strumentalizzazioni che possono distogliere l’attenzione dai fatti concreti.

"Gli uffici hanno rispettato la normativa sull'eleggibilità dei candidati e si era provveduto a verificare il loro casellario giudiziale. Non ero a conoscenza dell'iter giudiziario che vedeva coinvolto Palmiero. Con deplorevole ipocrisia, Idea Futura si permette di strumentalizzare una vicenda così delicata". Il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini ribatte alle critiche del gruppo di minoranza Idea Futura, riguardo alle vicenda dell'ormai ex assessore alla sicurezza Salvatore Palmiero. Il sottufficiale dell'Arma si è dimesso lunedì sera dal ruolo di amministratore pubblico, dopo la condanna ricevuta in primo grado a due anni e nove mesi di reclusione per maltrattamenti all'ex compagna, in merito a fatti avvenuti in Sicilia.

