Non sa giustificare gli utensili di cui è in possesso denunciato un uomo | si cerca il proprietario

Un uomo di nazionalità italiana è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di utensili di provenienza sospetta. Al momento, non ha saputo giustificare il possesso di tali strumenti. Le forze dell'ordine cercano ora il proprietario degli utensili, al fine di chiarire la provenienza e l’eventuale utilizzo.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.