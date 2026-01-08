Non sa giustificare gli utensili di cui è in possesso denunciato un uomo | si cerca il proprietario
Un uomo di nazionalità italiana è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di utensili di provenienza sospetta. Al momento, non ha saputo giustificare il possesso di tali strumenti. Le forze dell'ordine cercano ora il proprietario degli utensili, al fine di chiarire la provenienza e l’eventuale utilizzo.
Un uomo di nazionalità italiana è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di vari utensili di provenienza sospetta. La scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Pescara, in via Tavo, hanno fermato e controllato un italiano già noto alle forze. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
