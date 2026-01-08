Non pagano i lavori di manutenzione della barca | fuga e inseguimento in mare
La Guardia di Finanza ha intercettato e fermato due persone in fuga in mare, dopo aver evitato di pagare i lavori di manutenzione effettuati su una loro imbarcazione presso un cantiere navale. L’intervento ha permesso di bloccare gli individui e di accertare la regolarità delle operazioni di manutenzione. Questo episodio evidenzia l’importanza del rispetto degli obblighi contrattuali e delle normative di settore nel settore nautico.
Fuga e inseguimento in mare: la guardia di finanza è riuscita così a bloccare due persone che erano scappate dopo che non avevano pagato importati lavori di manutenzioni effettuati in un cantiere navale sulla loro imbarcazione e sulla quale sono stati intercettati degli stessi militari.I. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Gaeta, non pagano i lavori di manutenzione e fuggono via mare: fermati dalla Finanza
Leggi anche: San Ciro, al via i lavori di sistemazione e manutenzione della piazza antistate la chiesa
Gaeta, non pagano i lavori di manutenzione e fuggono via mare: fermati dalla Finanza - Gaeta, 8 gennaio 2026 – Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Gaeta, nell’ambito delle attività di polizia del mare, hanno localizzato e fermato, dopo un breve inseguimento, due soggetti ... ilfaroonline.it
Ponte sul Ticino, affidati i lavori. Manutenzione alle barche e l’impalcato diventa in acciaio - Sarà una società di Roma, la Isam srl, ad effettuare i lavori di riqualificazione del ponte di barche sul Ticino. ilgiorno.it
COMUNICATO UFFICIALE La ASD Monforte San Giorgio VDM Calcio, per voce del Presidente Francesco Pagano e del Consiglio Direttivo, INFORMA tesserati, addetti ai lavori e ambiente sportivo che la società non ha avviato né intende avviare alcuna - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.