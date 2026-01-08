Non mi sono accorto di averla uccisa | Valdez Velazco confessa l’omicidio di Aurora Livoli

Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, ha confessato di aver strangolato e abusato sessualmente di Aurora Livoli, 19 anni, trovata morta a Milano lo scorso dicembre. La confessione, avvenuta recentemente, ha portato alla luce i dettagli dell’episodio e coinvolge direttamente il peruviano, che ha ammesso di non essersi reso conto di averla uccisa durante l’aggressione. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario ancora in fase di approfondimento.

"L'ho strangolata.non mi sono accorto di averla uccisa". Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni, ha confessato di aver abusato sessualmente e ucciso Aurora Livoli, la 19enne di Latina trovata morta lo scorso 29 dicembre in un cortile condominiale di via Paruta a Milano. Il suo avvocato, Massimiliano Migliara, ha detto al termine dell'interrogatorio, del pm Antonio Pansa, durato oltre tre ore, nel carcere di San Vittore ha detto che "In un quadro meramente indiziario c'è stata un'ammissione del mio assistito dei reati, sia dell'omicidio sia del rapporto sessual e. Il procedimento era meramente indiziario, ne abbiamo avuto conferma nel momento dell'interrogatorio, quindi questa tecnicamente questa è una confessione di cui si dovrà tener conto ", ha aggiunto il difensore.

