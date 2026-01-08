Non lo conosco | Sarri sorpreso da un acquisto Lotito lo gela

Lazio e Fiorentina hanno concluso il match con un pareggio 2-2, lasciando insoddisfatta la società biancoceleste. La partita, caratterizzata da polemiche arbitrali, non ha permesso alla Lazio di superare la recente sconfitta contro il Napoli. Nel frattempo, Sarri si è mostrato sorpreso da un acquisto inaspettato, mentre Lotito ha espresso sorpresa e incertezza sulla questione.

Il pareggio interno (2-2) tra Lazio e Fiorentina nell'ultimo turno di campionato non ha reso felice soprattutto la società biancoceleste che averebbe preferito cancellare la sconfitta interna contro il Napoli con una vittoria che non è arrivata e un pareggio ottenuto in pieno recupero con code polemiche per l'arbitraggio. A tenere banco, però, è soprattutto una dichiarazione che mister Maurizio Sarri ha fatto in conferenza stampa su un nuovo acquisto laziale. La "constatazione" del tecnico. A una precisa domanda di mercato ai microfoni di SkySport, Sarri ha ammesso di non conoscere il nuovo attaccante serbo di 22 anni, Petar Ratkov. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non lo conosco": Sarri sorpreso da un acquisto, Lotito lo gela Leggi anche: Mercato Lazio, Sarri ‘sorpreso’: “Ratkov? Non lo conosco, non so che dire” Leggi anche: Paura Lazio, Sarri gela Lotito: valigie pronte Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mercato Lazio, Sarri 'sorpreso': Ratkov? Non lo conosco, non so che dire; Mercato Lazio, Sarri ‘sorpreso’: “Ratkov? Non lo conosco, non so che dire”. "Non lo conosco": Sarri sorpreso da un acquisto, Lotito lo gela - 2) tra Lazio e Fiorentina nell'ultimo turno di campionato non ha reso felice soprattutto la società biancoceleste che averebbe preferito cancellare la sconfitta interna contro ... ilgiornale.it

