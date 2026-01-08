Non ha bloccato contenuti pirata | l' Agcom sanziona Cloudflare per 14 milioni
Il 29 dicembre 2025, l’Agcom ha deciso di sanzionare Cloudflare Inc. con oltre 14 milioni di euro, ritenendo che la società non abbia bloccato contenuti pirata. La decisione è stata presa durante una seduta del Consiglio, con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi. Questa misura evidenzia l'importanza del rispetto delle normative sulla tutela dei diritti online e la responsabilità delle piattaforme di rete.
Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 29 dicembre 2025 - si legge in una nota - ha irrogato, con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi, una sanzione di oltre 14 milioni di euro nei confronti della società Cloudflare Inc., notificata in data odierna (delibera n. 33325CONS), a conclusione di un procedimento avviato per l'inottemperanza all’ordine impartito con delibera n. 4925Cons. 🔗 Leggi su Feedpress.me
