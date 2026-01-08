Non ce l’ha fatta L’auto si ribalta a bordo marito e moglie | tragedia spaventosa

Nella zona 167/A di Lecce, una Fiat 600 bianca si è ribaltata nel pomeriggio, provocando la morte di un uomo e il grave ferimento di una donna. L’incidente si è verificato lungo viale Roma, coinvolgendo una coppia di coniugi. Le autorità sono intervenute per i rilievi e le operazioni di soccorso, mentre le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Una Fiat 600 bianca si è ribaltata nel pomeriggio a Lecce, lungo viale Roma, nella zona 167A, causando la morte di un uomo e il grave ferimento di una donna. Nell'incidente ha perso la vita un 96enne, morto sul colpo, mentre la moglie, 92 anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe urtato l'angolo del marciapiede spartitraffico, perdendo improvvisamente stabilità. Dopo l'impatto, la vettura avrebbe sbandato e proseguito la corsa per circa 30 metri prima di ribaltarsi sulla carreggiata. Alla guida del veicolo si trovava la donna, mentre l'uomo sedeva sul lato passeggero, come accertato dagli agenti intervenuti.

