Non basta un ristorante aperto per dire che a Gaza non si muore di fame | il trucco israeliano sui social

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’apertura di ristoranti a Gaza non garantisce sicurezza alimentare per la popolazione, come mostrano i dati dell’IPC. Non basta la presenza di locali aperti per affrontare la crisi umanitaria, che interessa centinaia di migliaia di persone in condizioni di emergenza alimentare. È importante distinguere tra immagini condivise sui social e la reale situazione di vulnerabilità che caratterizza la regione.

Mentre sui social circolano clip di ristoranti aperti, i dati dell’IPC mostrano che centinaia di migliaia di persone vivono in stato di emergenza alimentare. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Il caso della dentista Valentina, diventa famosa sui social con un trucco: basta guardare il sorriso

Leggi anche: La risposta di Souzan Fatayer a Paolo Mieli: “Io in sovrappeso? A Napoli non si muore di fame come a Gaza”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Non basta un ristorante aperto per dire che a Gaza non si muore di fame: il trucco israeliano sui social.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.