Non basta un ristorante aperto per dire che a Gaza non si muore di fame | il trucco israeliano sui social
L’apertura di ristoranti a Gaza non garantisce sicurezza alimentare per la popolazione, come mostrano i dati dell’IPC. Non basta la presenza di locali aperti per affrontare la crisi umanitaria, che interessa centinaia di migliaia di persone in condizioni di emergenza alimentare. È importante distinguere tra immagini condivise sui social e la reale situazione di vulnerabilità che caratterizza la regione.
Mentre sui social circolano clip di ristoranti aperti, i dati dell’IPC mostrano che centinaia di migliaia di persone vivono in stato di emergenza alimentare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
