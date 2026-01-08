Nocera Superiore accende l’inverno | Notte Bianca tra musica spettacoli e grandi emozioni

Nocera Superiore si prepara a vivere la Notte Bianca il 10 gennaio 2026, un evento inserito nel programma “Natale in Città”. Una serata dedicata a musica, spettacoli e socialità, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi. Un’occasione per vivere momenti di intrattenimento e condivisione nel cuore dell’inverno, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare il centro cittadino.

Una serata capace di unire musica, intrattenimento e socialità: sabato 10 gennaio 2026 Nocera Superiore si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi del periodo invernale con la Notte Bianca, evento inserito nel programma "Natale in Città" promosso dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro D'Acunzi. Cuore pulsante dell'iniziativa sarà piazza Marco Polo, che per l'occasione diventerà un grande palcoscenico urbano, mentre via Vincenzo Russo si animerà con spettacoli itineranti, musica diffusa e attività per tutte le fasce d'età. La manifestazione prenderà il via già dal tardo pomeriggio, a partire dalle ore 18.

