Nightmare 6 salta fuori il finale alternativo del film che nessuno ha mai visto
Rachel Talalay ha recentemente rivelato l’esistenza di un finale alternativo mai visto di Freddy’s Dead (1991). In questa versione, i demoni trovano un nuovo ospite dopo la morte di Freddy Krueger, offrendo uno sguardo diverso sulla conclusione del film. Questa scoperta rappresenta un’interessante aggiunta alla storia, accessibile ai fan e agli appassionati di horror che desiderano approfondire i dettagli nascosti del classico.
Rachel Talalay rivela l'esistenza di un finale alternativo perduto di Freddy's Dead del 1991: i demoni trovavano un nuovo ospite dopo la morte di Freddy. Le immagini provano che fu girato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Scommetto che Trump non ha mai visto il suo migliore amico morire di Aids, non gli ha mai tenuto la mano e non ha mai visto il sangue colare dal suo viso”: Madonna furiosa contro il presidente
Leggi anche: Film che ha rivoluzionato il cinema 49 anni fa e probabilmente non hai mai visto
Nightmare 6, salta fuori il finale alternativo del film che nessuno ha mai visto - Rachel Talalay rivela l'esistenza di un finale alternativo perduto di Freddy's Dead del 1991: i demoni trovavano un nuovo ospite dopo la morte di Freddy ... fanpage.it
Nessuna ‘surprise surprise’, era già tutto previsto: salta lo show Rai prodotto da Fremantle e destinato a Barbara D’Urso”. Barbara D’Urso, nata nel 1957, ha fatto il suo ingresso nel mondo televisivo verso la fine degli anni Settanta. Da lì è iniziato un percorso l - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.