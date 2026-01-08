Nightmare 6 salta fuori il finale alternativo del film che nessuno ha mai visto

Rachel Talalay ha recentemente rivelato l’esistenza di un finale alternativo mai visto di Freddy’s Dead (1991). In questa versione, i demoni trovano un nuovo ospite dopo la morte di Freddy Krueger, offrendo uno sguardo diverso sulla conclusione del film. Questa scoperta rappresenta un’interessante aggiunta alla storia, accessibile ai fan e agli appassionati di horror che desiderano approfondire i dettagli nascosti del classico.

Rachel Talalay rivela l'esistenza di un finale alternativo perduto di Freddy's Dead del 1991: i demoni trovavano un nuovo ospite dopo la morte di Freddy. Le immagini provano che fu girato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

